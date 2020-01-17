Kızılcahamam'da 3310 öğrenci ve 365 öğretmen yarıyıl tatiline girdi - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, öğrencilere karne dağıttı.

Yarıyıl tatili nedeniyle Kazımkarabekir İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve ilçe protokolü katıldı.



Karnelerini Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar'dan alan öğrenciler, tatile girmenin heyecanını yaşadı.



Okul müdürlerinin de hazır bulunduğu törende öğrencilerle bir süre sohbet edip sınıfta sıralara oturan Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, çocukların tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.