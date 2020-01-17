Kızılcahamam'da 3310 öğrenci ve 365 öğretmen yarıyıl tatiline girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 3310 öğrenci ve 365 öğretmen yarıyıl tatiline girdi - Son Dakika

Kızılcahamam'da 3310 öğrenci ve 365 öğretmen yarıyıl tatiline girdi

6 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, öğrencilere karne dağıttı.

Kızılcahamam'da 3310 öğrenci ve 365 öğretmen yarıyıl tatiline girdi, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, öğrencilere karne dağıttı.

Yarıyıl tatili nedeniyle Kazımkarabekir İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve ilçe protokolü katıldı.


Karnelerini Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar'dan alan öğrenciler, tatile girmenin heyecanını yaşadı.


Okul müdürlerinin de hazır bulunduğu törende öğrencilerle bir süre sohbet edip sınıfta sıralara oturan Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, çocukların tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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