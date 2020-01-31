Kızılcahamam'da acil toplanma alanları açıklandı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi tarafından acil toplanma alanları duyuruldu.

Belediye olası bir afette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabileceği, fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanlarını açıkladı.

Acil toplanma alanları, "15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokul Bahçesi, Kadirbey Parkı, Şehit Fatih Duru Parkı, Kazım Karabekir İlkokulu, Kızılcahamam Kaymakamlık Bahçesi, Kızılcahamam Adalet Sarayı Bahçeci, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokul Bahçesi, Akçay Mahallesi Çocuk Parkı, Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Karşıyaka Mahallesi Çocuk Bahçesi, Kardeş Şehir Weilburg Parkı." olarak belirlendi.