Kızılcahamam'da Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

37 dakika önce

Kızılcahamam Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği, yapılan resmi açılış töreni ile hizmete girdi.

Kızılcahamam'da Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı, System.String[]

Kızılcahamam Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği, yapılan resmi açılış töreni ile hizmete girdi.


Kızılcahamam Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği, Akçay Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bugün yapılan resmi açılış töreni ile hizmete girdi. Kızılcahamam Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği açılışına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Müftüsü Hasan Limon, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Çıtak Türkmen Kültür Derneği Başkanı Aliihsan Maden, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.


Açılış töreni Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Mehter takımının gösterileri ile başladı. Mehter dinletisinin ardından açılış konuşmasını yapan işletme sahibi Naciye Arslan;


"Ankaramızın en nadide ilçelerinden biri olan Kızılcahamam'da hizmet vermekten çok mutlu


ve gururluyuz, Allah utandırmasın. Bu gün burada açılışını yapmış olduğumuz polikliniğimizde kaliteli bir hizmet verebilmek için canla başla çalışarak benimle birlikte olan başta eşim, çocuklarım, ailem ve çalışma arkadaşlarıma huzurunuzda şükranlarımı iletiyorum. Kızılcahamam'a ilk geldiğimiz günden beri iş yerimiz ile yakından ilgilenen tüm Kızılcahamam esnafımıza, ustalarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. Hep birlikte daha kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla ilçemizde nice yıllar geçirmeyi


umut ediyorum" dedi.


Programda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Bugün ilçemizde, 'Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği' açılışını hemşerilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. İşletme sahibi Naciye Arslan Hanımefendiye, ailesine ve ilçemize yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'dan niyaz ederim" dedi.


İlçe Müftüsü Hasan Limon'un yaptığı açılış duasının ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleşti.


Kızılcahamam Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, implant, protez, kanal tedavisi, dolgu, diş çekimi, ortodonti (tel tedavisi), pedodonti (çocuk diş tedavisi), periodontoloji (diş eti tedavisi) ve radyoloji (panoromik film çekimi) alanında hizmet veriyor. - ANKARA

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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