Kızılcahamam'da Aile Eğitimi Başladı

Kızılcahamam
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından aile eğitim başlatıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde verilen eğitime aileler ilgi gösterdi.
Eğitim koordinatörü Yaşar Sarı
, yaptığı açıklamada, ilk, orta ve lise öğrencilerinin velilerine yönelik psikolojik danışmanlar Merve Balcı
, İlknur Atalay ve Şerife Betül Akyazı
tarafından anne baba tutumları, başarıda ailenin rolü ve aile içi iletişim gibi konularda 6 hafta eğitim verileceğini söyledi.
Sarı, tüm anne ve babaları eğitime davet etti.