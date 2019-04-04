Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Aile Eğitimi Başladı

Kızılcahamam'da Aile Eğitimi Başladı

54 dakika önce

Kızılcahamam Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından aile eğitim başlatıldı.

Kızılcahamam'da Aile Eğitimi Başladı, System.String[]
Kızılcahamam Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından aile eğitim başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitime aileler ilgi gösterdi.

Eğitim koordinatörü Yaşar Sarı, yaptığı açıklamada, ilk, orta ve lise öğrencilerinin velilerine yönelik psikolojik danışmanlar Merve Balcı, İlknur Atalay ve Şerife Betül Akyazı tarafından anne baba tutumları, başarıda ailenin rolü ve aile içi iletişim gibi konularda 6 hafta eğitim verileceğini söyledi.

Sarı, tüm anne ve babaları eğitime davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:42 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anne, Kızılcahamam, Güncel
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