Kızılcahamam'da "Ailemle İlk Yardım Öğreniyorum" Etkinliği
29 dakika önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, "Ailemle İlk yardım Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi.
Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde, "Ailemle İlk yardım Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulunca sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda düzenlenen etkinlikte Kızılcahamam Devlet Hastanesinden gelen uzman ekiplerce öğrenci, veli ve öğretmenlere uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Şube Müdürü Murat Şahin
de katıldı.
Eğitim sonunda okul müdürü Ertuğrul İpek, katkılarından dolayı Karakuş ve Şahin ile uzman ekiplere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:33 Kaynak: AA
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