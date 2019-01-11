Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da "Ailemle İlk Yardım Öğreniyorum" Etkinliği

Kızılcahamam'da "Ailemle İlk Yardım Öğreniyorum" Etkinliği

29 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, "Ailemle İlk yardım Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi.

Kızılcahamam'da
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, "Ailemle İlk yardım Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunca sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda düzenlenen etkinlikte Kızılcahamam Devlet Hastanesinden gelen uzman ekiplerce öğrenci, veli ve öğretmenlere uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Şube Müdürü Murat Şahin de katıldı.

Eğitim sonunda okul müdürü Ertuğrul İpek, katkılarından dolayı Karakuş ve Şahin ile uzman ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:33 Kaynak: AA

Ankara, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi

TOKİ, 29 İlde 161 Arsayı Satışa Çıkardı AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:02:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da "Ailemle İlk Yardım Öğreniyorum" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]