Kızılcahamam'da Aksoy ve Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ulubey'i ziyaret etti - Son Dakika

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Kızılcahamam'da Aksoy ve Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ulubey'i ziyaret etti
6 saat önce
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'i ziyaret etti.
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'i ziyaret etti.
Can Aksoy, ziyarette yaptığı açıklamada, toplumun refah içinde hayat sürmesinin devletle alakalı olduğunu ve bu konuda polis teşkilatının önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Aksoy, şehitlere rahmet diledi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise koronavirüs pandemisi nedeniyle polislerin omzuna daha çok yük bindiğini, pek çok sosyal yardım faaliyetinde de polislerin görev aldığını söyledi.
Acar, Polis Haftası'nı kutladı ve polis teşkilatına başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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