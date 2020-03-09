Kızılcahamam'da AOSEO'dan birlik ve beraberlik semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da AOSEO'dan birlik ve beraberlik semineri - Son Dakika

Kızılcahamam'da AOSEO'dan birlik ve beraberlik semineri

6 saat önce

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO), Kızılcahamam'da "Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri" düzenledi.

Kızılcahamam'da AOSEO'dan birlik ve beraberlik semineri, System.String[]

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO), Kızılcahamam'da "Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri" düzenledi.


AOSEO Kızılcahamam'da bir otelde "Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri" düzenledi. Ankara Şaşmaz Oto Sanayi esnafının sorunlarının konu edinildiği programda konuşan AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Şaşmaz Oto Sanayiine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bölgedeki sorunların çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sözü aldı.


Programda esnaflara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Oto Sanatkarları Esnafını birlik ve beraberlik içerisinde olmalarından ve başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Ankara Oto Sanayii esnafının her zaman yanında olacaklarını dile getiren Yavaş, esnafın iş hacimlerini daha çok genişletip istihdamı artırmaları için destekçisi olacaklarını da belirtti.


Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara oda başkanları, STK'ler ve çok sayıda Şaşmaz esnafı katıldı. - ANKARA

Kızılcahamam, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetleri 10 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu

Son Dakika Haberleri
00:12 ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçti, 21 kişi hayatını kaybetti
00:08 Sakarya'da bir grup genç, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi
00:05 İhlas Medya'ya ödül yağdı
00:05 Dışişleri'nden Sudan Başbakanı Hamdok'a suikast girişimine kınama
00:05 Gana'da korona virüsünün tedavisi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da AOSEO'dan birlik ve beraberlik semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]