Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da aşırı yağışlar sele neden oldu
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Kızılcahamam'da aşırı yağışlar sele neden oldu

19 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı sel meydana geldi.

Kızılcahamam'da aşırı yağışlar sele neden oldu, System.String[]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı sel meydana geldi.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava son bir haftadır Ankara'nın merkez ve dış ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar, Kızılcahamam'da ilçenin kuzey kısmında yer alan Güvem, Eğerli Başköy, Eğerli Kuzören, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde etkili oldu. Bu bölgede etkili olan sağanak ekili arazileri, ev ve ahırlara zarar verdi. Eğerli Başköy Mahallesi'nde bir koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 20 koyun ile bir çoban köpeğinin telef olduğu öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Başköy, Ankara, Kızılcahamam, Güncel
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