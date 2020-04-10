Kızılcahamam'da 'Askıda ekmek' kampanyası başladı - Son Dakika

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Kızılcahamam'da 'Askıda ekmek' kampanyası başladı
39 dakika önce
Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Kızılcahamam'da fırınlarda "askıda ekmek" kampanyası başlatıldı.
Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Kızılcahamam'da fırınlarda "askıda ekmek" kampanyası başlatıldı. Askıya bırakılan ekmekler; ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor
Bir çok ekmek fabrikasının önünde bulunan tezgahlara ekmekler bırakılarak üzerlerine 'Bir ekmek de siz asın katkınız olsun" yazılı not bırakıldı. Kızılcahamamlı vatandaşlar da Askıda ekmek kampanyasına destek verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:31 Kaynak: İHA
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