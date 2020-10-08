Kızılcahamam'da atığını ayrıştıranın alışveriş kartı puan dolacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kızılcahamam'da, atığını ayrıştıran vatandaşlar, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlar karşılığında anlaşmalı yerlerde alışveriş yapabilecek.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, atığını ayrıştıran vatandaşların, konteynere attıkları her atık karşılığında sistem tarafından kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlar, anlaşmalı yerlere giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kartı uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Burada kişinin adı, soyadı ve kart numarasının yazılacağını ifade eden Acar, "Proje kapsamında yapmış olduğu ayrıştırma sonucunda atık toplama merkezine ve standımıza attığı atık karşılığında kartını sisteme okutup puan kazanacak. Kazandığı puanlar ile belirlenen kurulan sistem sayesinde alışveriş yapacak. Vatandaşlarımız attığı atık kadar puan kazanacak. Getirilen geri dönüşüm atıklarının puanlama sistemi yapıldıktan sonra vatandaşlarımız, Kızılcahamam Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek buradan Sıfır Atık çeklerini alıp harcama yapılabilecek."

Harcama Yapılabilecek Anlaşmalı Yerler Şu Şekilde;

Spot Gıda Pazarı, Kaplıca Bakkaliyesi, Özdemir Market, TOKİ Market, Yasemen Pastanesi, Erol Kırtasiye.

Ayrıca Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca ve Küçük Kaplıca tesislerinde de puanlardan yararlanılabilecek.