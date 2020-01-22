Kızılcahamam'da "atık toplama" noktası oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da 'atık toplama' noktası oluşturuldu - Son Dakika

Kızılcahamam'da "atık toplama" noktası oluşturuldu

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi önünde "atık toplama" noktası oluşturuldu.

Kızılcahamam'da

Kızılcahamam Belediyesi önünde "atık toplama" noktası oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda pilot bölge olan Kızılcahamam'da belediye binası önünde "atık toplama" noktası oluşturuldu.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, burada yaptığı konuşmada, projenin önemine işaret ederek, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi için başlatılan Sıfır Atık uygulaması devam ediyor. Pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'da geleceğimize bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye için örnek olacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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