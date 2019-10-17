Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da başarılı belediye personeline ödül
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da başarılı belediye personeline ödül

Kızılcahamam'da başarılı belediye personeline ödül

2 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi'nde ayın personelini ödüllendirme uygulaması sürüyor.

Kızılcahamam'da başarılı belediye personeline ödül, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi'nde ayın personelini ödüllendirme uygulaması sürüyor.

Kızılcahamam Belediyesi'nin eylül ayı personeli Ak Masa biriminde görev yapan Memduh Gültekin seçildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Gültekin'i tebrik ederek, ödülünü verdi.

Başkan Acar, özveriyle görev yapan personeline teşekkür ederek, "Hizmetlerin halkımıza daha sağlıklı ve hızlı yansımasında sizlerin gayretli çalışmaları en önemli faktör. Özveriyle çalışan, dürüst ve başarılı belediye çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi
Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: NATO, Türkiyesiz yapamaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 12:02:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da başarılı belediye personeline ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]