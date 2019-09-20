Kızılcahamam'da Başkan Acar'dan hastane ziyareti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Devlet Hastanesinde yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Çalıkıranoğlu ve AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte, Kızılcahamam Devlet Hastanesine gelen Acar, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Vatandaşların yaşamın her alanında yanında olmaya gayret ettiklerini dile getiren Acar, "Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.