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Kızılcahamam'da Belediye Başkanı Acar'dan öğretmenlere kahve ikramı
6 saat önce
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere, yöreye özgü çam kahvesi armağan etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere, yöreye özgü çam kahvesi armağan etti.
Belediye personeli tarafından dağıtılan Kızılcahamam çam kahveleri, okul müdürlerine teslim edildi.
Belediye Başkanı Acar, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.
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