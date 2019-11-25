Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Belediye Başkanı Acar'dan öğretmenlere kahve ikramı
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Kızılcahamam'da Belediye Başkanı Acar'dan öğretmenlere kahve ikramı

6 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere, yöreye özgü çam kahvesi armağan etti.

Kızılcahamam'da Belediye Başkanı Acar'dan öğretmenlere kahve ikramı, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere, yöreye özgü çam kahvesi armağan etti.

Belediye personeli tarafından dağıtılan Kızılcahamam çam kahveleri, okul müdürlerine teslim edildi.


Belediye Başkanı Acar, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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