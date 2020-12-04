Kızılcahamam'da belediye personeline sağlık muayenesi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, bünyesinde hizmet veren işçilerin periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştiriyor.

Mobil sağlık aracı ile gerçekleştirilen taramada, tehlikeli sınıfta çalışan personel uzman sağlık çalışanları tarafından muayene edildi.

Akciğer grafiği, solunum fonksiyon testi, odyometri, hemogram, biyokimyasal kan testleri, görme testleri ve genel fiziki muayene testinin yapıldığı sağlık taramasından elde edilen veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Sağlık taramasının periyodik olarak yapılmasının önemine dikkat çeken Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Personelimizin iş sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Periyodik sağlık taramasını çalışanlarımızın sağlıklarını korumaları ve verimli bir işgücü elde etmek amacıyla düzenli olarak yapıyoruz. Sağlık her zaman önceliğimiz. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek amacıyla çalışırken personelimizin sağlığını da her şeyin üstünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.