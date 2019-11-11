Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da bir grup doğa yürüyüşü gerçekleştirdi
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Kızılcahamam'da bir grup doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

7 saat önce

Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü, Abdullah Özdemir öncülüğünde 16 kişiden oluşan bir grupla Kızılcahamam'da "Sonbahar Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Kızılcahamam'da bir grup doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, System.String[]

Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü, Abdullah Özdemir öncülüğünde 16 kişiden oluşan bir grupla Kızılcahamam'da "Sonbahar Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirdi.


Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezerek yeni yerler keşfeden "Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü", hafta sonu Kızılcahamam'a gelerek, sonbaharın eşsiz güzelliği içerisinde Soğuksu Milli Parkı, Kuzcapınar mevkiinde doğa yürüyüşü yaptılar. Gezi öncesinde Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi'ni ziyaret eden grup burada Kızılcahamam'ın jeolojik geçmişi ve jeopark alanları ile ilgili bilgiler edindikten sonra Soğuksu Milli Parkı içerisinde yürüyecekleri alan hakkında da bilgi alıp doğa yürüyüşüne başladılar.


Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yürüyüş sonrasında Kızılcahamam'dan duydukları hayranlığı dile getirdi. Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi başta olmak üzere Soğuksu Milli Parkı ve burada bulunan doğal güzelliklerin yanı sıra, fosil ağaca da hayran kalan grup daha sonra ilçeden ayrıldı.

Abdullah Özdemir, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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