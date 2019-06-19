Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da bir saatlik yağış sele neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam'da bir saatlik yağış sele neden oldu

25 dakika önce

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, birçok bölgede su baskını ve taşkına neden oldu.

Kızılcahamam'da bir saatlik yağış sele neden oldu, System.String[]
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, birçok bölgede su baskını ve taşkına neden oldu.
Kızılcahamam'da, bir saat aralıksız yağan şiddetli yağmur ve dolu maddi zarara neden oldu. Taşan dere yatakları, önüne kattığı her şeyi sürüklerken, pek çok ev, ahır ve kümese de su bastı. Eğerlikuzören Mahallesi'nde Seyit Akbaş'a ait 150 tavuk sele kapılarak öldü. Semeler Mahallesi'nde ise sele kapılarak 300 metre sürüklenen 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:56 Kaynak: DHA
su baskını, Ankara, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan TRT'ye: Burası 82 milyonun, beni niye ekrana çıkarmadınız?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 02:21:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da bir saatlik yağış sele neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]