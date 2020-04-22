Kızılcahamam'da cadde sokaklara tıbbi atık çöp konyetnerleri yerleştirildi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, ilçe merkez ve mahallelerine tıbbi atık çöp konyetnerları yerleştirerek, maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanmasını amaçlıyor.



Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüse karşı çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisini daha ekleyen Kızılcahamam Belediyesi, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için ilçenin 12 noktasına gri atık çöp konteynerları yerleştirdi.

Belediye tarafından yapılan yeni uygulama ile birlikte maske ve eldiven gibi atıklar gri atık olarak görülerek diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.