Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Cami Çatısı Çöktü

Kızılcahamam'da Cami Çatısı Çöktü

1 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cami ve dernek binasının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Kızılcahamam'da Cami Çatısı Çöktü, System.String[]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cami ve dernek binasının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Evegiren Mahallesi'nde yeni yapılan cami ve dernek binasının çatısının bir bölümü, çatıda biriken kar nedeniyle dün sabah büyük bir gürültüyle çöktü. Köy halkı, yaşanan mağduriyetin en kısa zamanda giderilmesi için hemşehrilerinden ve hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdiler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Sabah, Ankara, Kızılcahamam, 3. Sayfa
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