Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da cephe giydirme projesi başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam'da cephe giydirme projesi başlıyor

1 saat önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin çehresini değiştirecek cephe giydirme projesine başlanacağını belirtti.

Kızılcahamam'da cephe giydirme projesi başlıyor, System.String[]
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin çehresini değiştirecek cephe giydirme projesine başlanacağını belirtti.
Ankara Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Soğuksu Caddesi ve Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde yapılacak olan Cephe İyileştirme ve Cephe Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüşen Belediye Başkanı Acar, yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi.
Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakan yardımcıları, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kaymakam Mehmet Yıldız'ın da katılımıyla toplantı düzenlendiğini aktaran Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana Kızılcahamam'a memleketimize elimizden gelen hizmeti yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu manada, seçim beyannamemizde halkımıza söz verdiğimiz turizm şehri Kızılcahamam'ın çehresini değiştirecek cephe giydirme projesine önümüzdeki ay başlıyoruz. Konu ile ilgili olarak hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız görüşme sonrasında bakanımız talimatı verdi. Allah izin verirse ağustos ayında başlıyoruz."
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Murat Kurum, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı Tecavüz zanlısı profesörün, iddianamesi kabul edildi: 5 suçtan yargılanacak Düğün salonunda çıkan yan bakma kavgasında vurulan çocuk damat, hayatını kaybetti Lockheed, Türkiye'yi F-35 parça üretiminden çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:23:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da cephe giydirme projesi başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]