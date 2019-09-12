Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da cephe iyileştirme çalışmaları başladı
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Kızılcahamam'da cephe iyileştirme çalışmaları başladı

55 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cephe iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Kızılcahamam'da cephe iyileştirme çalışmaları başladı, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cephe iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde başlayan "Cephe İyileştirme ve Rehabilitasyon Projesi"nde ana cadde üzerindeki binaların cepheleri yenileniyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen projenin ilçenin çehresini değiştireceğini dile getirdi.

Kızılcahamamlıları ve ilçeyi ziyaret edenleri daha güzel bir Kızılcahamam'da yaşatmayı istediklerini aktaran Acar, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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