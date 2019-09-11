Kızılcahamam'da çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde belediyesi ekiplerince sokaklardaki çöp konteynerleri yıkayıp dezenfekte edildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada belediye olarak çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemlerini periyodik olarak yaptıklarını bildirdi.

Acar, "Yapmış olduğumuz bu dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları ile çöplerdeki kötü kokuların, haşere, zararlı bakterileri ve mikropların oluşumunu engellenmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.