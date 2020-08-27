Kızılcahamam'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında temizlik çalışmalarına ve dezenfeksiyon uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda konteynerlerin bakım ve onarımını tamamlayan Kızılcahamam Belediyesi, salgınla mücadele sürecinde konteynerleri düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çöp konteynerleri virüs yayma riskine karşı kontrol altına alınıyor.

Konteyner ve çevresi yıkama aracı ile temizlendikten sonra özel solüsyonla ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Kızılcahamam'da vatandaşların konteynerle temasını en aza indirmek amacıyla eski tip konteynerler yeşil çit ile kaplanıyor. Çalışmalar ilçe genelinde düzenli olarak sürdürülüyor.

Ekipler, konteyner temizleme ve dezenfeksiyon çalışmalarına plan doğrultusunda Kızılcahamam'ın her yerinde devam ediyor.