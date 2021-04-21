Kızılcahamam'da dağ lalesi güzelliği - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde endemik bir bitki türü olan ve yalnızca bir ay görülebilen dağ lalesi, ilkbaharda bölgeye renk katıyor.

İlçede her yıl nisan ayında açan ve yaklaşık bir ay boyunca doğada kalan endemik Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı'nda görenleri büyülüyor.

Koparıldığı zaman saksıda veya toprakta yetiştirilemeyen lale, bölgede eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişiyor.

Dağ lalesi, Türkiye'nin endemik bitki türleri listesinde de yer alıyor.