Kızılcahamam'da demir hırsızları kıskıvrak yakalandı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde inşaata girerek demir çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:31 Kaynak: İHA
'nın Kızılcahamam
ilçesinde inşaata girerek demir çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Kızılcahamam ilçesinin İsmet Paşa
Mahallesi'nde bulunan Uygur
Tababet inşaatında meydana geldi. İnşaattan çaldıkları demirleri kamyonete yükleyen hırsızlık zanlıları, polisin kendilerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Devriye gezen ekibin hırsızlık olayı olduğuna dair ve şüphelilerin kaçtıkları yönünde anonsu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile demir yüklü kamyonet arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Ciğirler Mahallesi istikametine doğru kaçan 06 N 3499 plakalı kamyoneti takip eden ekipler, aracı sıkıştırarak durdurmayı başardı. Kamyonetten inerek gece karanlığında ağaçlık alanda izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüphelinin izini süren polis ekipleri, 3 zanlıyı da ağaçlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.
Daha önce de hırsızlık, yaralama ve çeşitli suçlardan haklarında işlem yapıldığı öğrenilen gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ferhat A. (30), Emre K. (18), Muhittin U. (19) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA
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