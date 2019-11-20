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Kızılcahamam'da doğa yürüyüşü düzenlendi

6 saat önce

Kızılcahamam ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kızılcahamam'da doğa yürüyüşü düzenlendi, System.String[]

Kızılcahamam ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce doğa yürüyüşü düzenlendi.


Yürüyüşe, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve öğretmenler katıldı.


Soğuksu Milli Parkı Melih Gökçek Parkından başlayan yürüyüş, Atatürk Çamı önüne kadar sürdü.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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