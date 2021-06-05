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Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika

Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı

05.06.2021 21:53

Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı Kızılcahamam Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü etkinliklerle kutladı.

Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı

ANKARA - Kızılcahamam Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü etkinliklerle kutladı.

Sıfır Atık Şehri olan Kızılcahamam'da pilot okul olarak seçilen Perihan Erdoğan Ortaokulu'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı. Düzenlenen programda, Açılış konuşmasını Kızılcahamam Belediyesi Çevre Mühendisi İsa Değer yaparak ilçenin çevre konusunda ki başarılarını aktardı. Diğer yandan Okul Müdürü Yaşar Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş konuşmalarında bu günü düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Çevre Müfettişleri belirlendi, öğrenciler Sıfır Atık şiirleri okudu. Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibinin gösterisi ile devam eden programda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Kısa Film Yarışmasında, üniversite kategorisinde Türkiye Birincisi olan Doğanay Vural'a ve yarışmaya katılan diğer öğrencilere Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından belge takdim edildi.

"Yeşil alanları koruyup çoğaltmak hepimizin ortak görevidir"

Programda açıklamalarda bulunan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; "Yeşilin her yönümüzü kuşattığı, milli parkıyla, tabiat parkları ile doğa harikası bir ilçede yaşıyoruz. Her yıl milyonlarca vatandaşımız güzel ilçemizin doğasında nefes almak, bu güzellikleri görmek için ilçemize akın ediyorlar. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için var olanı titizlikle korumak, kirlenmeyi önlemek, yeşil alanları koruyup çoğaltmak hepimizin ortak görevidir. Biliyoruz ki artık iklimler değişiyor ve tüm dünya küresel ısınma, kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. İklim değişikliği ile mücadelenin ana yolu, atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının doğru kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma, planlı şehirleşme gibi çalışmalardan geçmektedir" dedi.

"Çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak tüm proje ve yatırımlarımızın olmazsa olmazıdır"

Çevreye karşı duyarlı olmanın altını çizen Başkan Acar, şunları dedi:

"Kızılcahamam Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri İlçemizde hayata geçirdiğimiz her proje ve attığımız her adımda çevreyi en ön planda tutuyoruz. Çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak tüm proje ve yatırımlarımızın olmazsa olmazıdır. Bu hususta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi seçilmenin onuru ile, temiz çevre, daha yaşanabilir bir ilçe ve doğamızı korumak için halkımızla el ele vererek sıfır atık projemizi gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak bugüne kadar uyguladığımız geri dönüşüm amaçlı projelerle çok büyük kazanımlar elde ettik. Bu kapsamda ülke ekonomimizin; 3 bin 850 adet ağaç kesilmesinden, 475 litre petrol, 85 ton hammadde, 52 bin 750 kg sera gazı 6 bin 185 metre küp su ve 1 milyon 882 bin 105 kilovat enerji kullanımından tasarruf etmesini sağladık. Sıfır atık projemizin yanı sıra geçtiğimiz ay devreye aldığımız Güneş Enerji Santralimiz ile fosil yakıtlara ihtiyaç kalmadan elektrik üretiyoruz. Santralimiz yılda yaklaşık 1 milyon ton karbondioksit gazının salınımını engelleyerek, 90 bine yakın ağacın kesilmesini önleyecek, Böylelikle gerekli enerjiyi, doğaya zarar vermeden elde etmiş olacağız. Henüz 2 hafta önce devreye almamıza rağmen, Güneş Enerji Santralimizin ürettiği elektrik 5 bin 249 ağacın kapladığı bir ormanı kurtarırken, 38 bin 173 kg karbondioksit gazının salınımını önlemiştir."

Programın ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Meclis Üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte atık toplayarak Kızılcahamam Aşağı Çanlı Deresine gitti. Alanda öğrenciler ile mangal organizasyonuna katılan Başkan Acar, en çok atık toplayan öğrencilere hediyeler verdi.

Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı
Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı
Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı
Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı

Dünya Çevre Günü, Kızılcahamam, Hisarcık, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika


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