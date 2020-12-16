Kızılcahamam'da düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eser sahipleri belirlendi - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve ESYAV Gençlik Birimince organize edilen "Yöremizi Farketme Zamanı" konulu fotoğraf yarışmasında ödül sahipleri belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, jüri üyeliklerini Çağatay Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Elif Karabuğa, Orhangazi Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Züleyha Yılmaz, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve ESYAV temsilcisi Serkan Demir'in yaptığı yarışmada birinciliği Doğanay Vural, Kızılcaören Yaylası'nda çektiği "Kurt" fotoğrafıyla kazandı. Alparslan Ali Baykurt, Alicin Kanyonu'nda çektiği fotoğrafla ikinci, "Işıkdağı Karagöl" fotoğrafıyla da Halis Hatipoğlu üçüncü seçildi.

Yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi yarım altın, üçüncüsü de çeyrek altınla ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şunları kaydetti:

"Dört mevsimi birbirinden güzel Kızılcahamam'ın tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden gözler önüne sermek amacıyla düzenlenen yarışmamızda, Kızılcahamam için yollara düşen, emek sarf eden ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Kızılcahamam, tarihi zenginliği, doğal güzellikleriyle yılın her gününde ve günün her anında adeta görsel bir şölen sunuyor. Bu görselliği ve güzellikleri bir taraftan herkese anlatmak, diğer taraftan da bir arşiv niteliğinde tarihe kayıt ve not olarak düşürebilmenin en güzel yolu fotoğraf sanatı. Kızılcahamam Belediyesi olarak bu sanatı ilçemiz için en doğru şekilde kullanabilmek için bu yarışmaları organize etmeye devam edeceğiz. Katılım sayıları ve gelen fotoğrafları gördükçe hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm vatandaşlarımıza, yarışmaya destek veren Sayın Kaymakamımız Can Aksoy'a ve ESYAV Gençlik Birimine çok teşekkür ediyorum. Derece kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."