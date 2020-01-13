Kızılcahamam'da eğitici eğitimi başladı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da eğitici eğitimi başladı

6 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan "Kızılcahamam yeni nesil ölçme değerlendirme sistemi eğitici eğitimi" başladı.

Kızılcahamam'da eğitici eğitimi başladı, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan "Kızılcahamam yeni nesil ölçme değerlendirme sistemi eğitici eğitimi" başladı.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen program kapsamında Kızılcahamam ilçesindeki ortaokul ve liselerde görev yapan 30 branş öğretmeni 5 gün boyunca eğitim alacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş yaptığı açıklamada, eğitim ile öğretmenlerin ölçme sistemlerine yönelik bilgi ve tecrübe düzeyinin artacağını dile getirdi.

Eğitime katılan tüm öğretmenlere başarı dileyen Karakuş, eğitimin hayırlı olmasını diledi.

Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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