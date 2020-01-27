Kızılcahamam'da Elazığ'daki deprem için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kızılcahamam Belediyesi önünde kurulan çadıra, halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, bölgedeki depremzedelere gönderilecek.



9 Yaşındaki Muhammed Arslan Ağı, cebindeki 20 lirayı bağışlayarak, "Cebimde son param olan 20 lirayı harcayamadım. Benim yaşımdaki arkadaşlarım orda evsiz, soğuk havada dışarıdalar. Verdiğim para inşallah biraz olsun onlara yardımcı olur." dedi.



Kızılcahamamlı vatandaşlar 7 den 70'e tek yürek olarak birlik ve beraberliğini gösterdi.



Kısa sürede harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Kızılcahamam Belediyesine teslim etti.

Bazı vatandaşların yardım malzemelerini sırtında, omuzlarında zorlanarak taşıdığı, bazılarının ise taksiyle getirmek için çaba harcadığı görüldü.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, depremin ardından yardım kampanyası çağrısında bulunduklarını belirterek, Kızılcahamamlı her bir vatandaşına destek olduklarından dolayı teşekkür etti.