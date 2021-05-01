Kızılcahamam'da fiber alt yapı çalışması başladı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, fiber internet alt yapısını için Türk Telekom'un ilçede çalışmalara başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Başkan Acar çalışmaların bir ay içerisinde bitirilmesi planlandığını belirtirken, çalışmaların tamamlanmasıyla internet hızının 18 mbpsden 100 mbpsye çıkacağını vurguladı.

"Sevgili gençler bu haberime en çok siz sevineceksiniz" ifadeleriyle yapılan çalışmaları duyuran Acar " Biliyoruz ki çağımızın en önemli ihtiyacı olan internet hem artan online işlemler hem de çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaktan eğitimleri noktasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu hususta halkımızın internete hızlı ve kesintisiz ulaşması için ilçemiz fiber internet altyapısı ile buluşturuluyor Kaymakamımız sayın Can Aksoy ile yaptığımız girişimler neticesinde Türk Telekom tarafından ilçemizde başlatılan çalışmada 1 ay içerisinde altyapının tamamlanması planlanmaktadır. Proje ile yaz mevsiminden itibaren ilçemizdeki internet hızı 18 mbpsden 100 mbpsye çıkarılarak, siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır.

İlçemize yapılan bu yatırımdan dolayı Türk Telekom'a değerli yönetici ve çalışanlarına, şahsım ve ilçe halkımız adına teşekkür ederim fiber internet altyapısı şimdiden ilçemize hayırlı olsun." diye yazdı.