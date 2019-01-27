Kızılcahamam'da Gençlere Doğum Günü Sürprizi
1 saat önce
AK Parti Kızılcahamam İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki 18-20 yaşlarındaki gençlere sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
AK Parti Kızılcahamam
İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ilçedeki 18-20 yaşlarındaki gençlere sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
İlçede yaşayan ve 18-20 yaşlarındaki gençlerin doğum günü tarihlerini toplayan bir grup partili, doğum günü gelen gençleri evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi.
AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı kendilerine yol haritası olarak belirlediklerini söyledi.
Bu anlamda yapılan projenin önemine işaret eden Sarı, "Etkinliğimizin vurgusu, Ankara
'da yaşayan bütün gençlerin kardeş olduğu gerçeğidir. Bu vesileyle muhabbet bağımızı güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:38 Kaynak: AA
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