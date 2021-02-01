Kızılcahamam'da GES projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ihale edilen ve inşaatına başlanan güneş enerji santrali tanıtıldı.

Proje tanıtımına Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Belediye Başkanı Acar, "Ülkemizin ve ilçemizin gelirine katkı sağlamak için yenilenebilir enerji olan güneş enerji santralini belediyemiz bünyesinde kuruyoruz. Kızılcahamam'a kalıcı ve çevreci gelir kaynağı oluşturuyoruz. Yeşil enerji olarak da adlandırılan güneş enerjisi, ilçemiz için şimdiden hayırlı olsun. Her zaman desteklerini bizden eksik etmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemşerimiz Murat Kurum'a, Kaymakamımız Can Aksoy ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaymakam Can Aksoy da "Sıfır atıkta pilot bölge olan ilçemize yakışan bir proje. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçe müftüsü Hasan Limon tarafından dua edilerek kurban kesildi.

Taşlıca Mahallesi'nde 18 dönüm arazi üzerinde 3360 panelden oluşan güneş enerji santralinin yıllık yaklaşık 1 milyon 600 bin kilovat/saat elektrik enerjisi üretmesi hedefleniyor.