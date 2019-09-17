Kızılcahamam'da gıda denetimi
1 saat önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gıda denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:56 Kaynak: AA
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gıda denetimi yapıldı.
Belediye zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda üzerine hizmet veren imalathane, pastahane ve lokantaları denetledi.
Kurallara uymayan işletmeler uyarılarak süre verildi.
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