Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da gıda denetimi
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Kızılcahamam'da gıda denetimi

1 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

Kızılcahamam'da gıda denetimi, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

Belediye zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda üzerine hizmet veren imalathane, pastahane ve lokantaları denetledi.

Kurallara uymayan işletmeler uyarılarak süre verildi.

Kızılcahamam, Zabıta, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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