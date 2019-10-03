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Kızılcahamam'da gıda denetimleri sürüyor

1 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta ekipleri gıda satışı ve üretimi yapan iş yerlerini denetliyor.

Kızılcahamam'da gıda denetimleri sürüyor, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi Zabıta ekipleri gıda satışı ve üretimi yapan iş yerlerini denetliyor.

Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ilçede gıda üzerine hizmet veren iş yerlerini genel temizli, ambalajlama tarihi gibi bir çok konuda kapsamlı denetimden geçiriyor.

Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler uyarılarak, bir dahaki denetime kadar eksikliklerini tamamlamaları istendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Kızılcahamam, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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