Kızılcahamam'da gıda denetimleri sürüyor
1 saat önce
Kızılcahamam Belediyesi Zabıta ekipleri gıda satışı ve üretimi yapan iş yerlerini denetliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Kızılcahamam Belediyesi Zabıta ekipleri gıda satışı ve üretimi yapan iş yerlerini denetliyor.
Zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ilçede gıda üzerine hizmet veren iş yerlerini genel temizli, ambalajlama tarihi gibi bir çok konuda kapsamlı denetimden geçiriyor.
Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler uyarılarak, bir dahaki denetime kadar eksikliklerini tamamlamaları istendi.
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