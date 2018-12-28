Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Güreşin 'En'leri Ödüllendirildi

Kızılcahamam'da Güreşin 'En'leri Ödüllendirildi

16 dakika önce

Kızılcahamam Güreş Ailesi tarafından düzenlenen "Güreşin Enleri Ödül Töreni" yapıldı.

Kızılcahamam'da Güreşin 'En'leri Ödüllendirildi, System.String[]
Kızılcahamam Güreş Ailesi tarafından düzenlenen "Güreşin Enleri Ödül Töreni" yapıldı.

2018 yılı "Güreşin Enleri Ödül Töreni" Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonunda düzenlendi. Törene, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, okul müdürleri, misafir takımlar, güreş takımı antrenörleri, sporcuları ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, "Büyük bir aile olan güreş takımımıza desteklerimizi esirgemedik ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Halil hocamız başta olmak üzere, antrenörlerimizi ve güreş camiasını başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Milli Sporcu ve Güreş Baş Antrenörü Halil Yılmaz ise gençlerin spora teşvik edilmesi gerektiğini kaydederek, "Güreş takımımıza destek olan, başta Belediye Başkanımız Muhittin Güney'e, hocalarımıza ve güreş ailelerimize teşekkür ediyorum. Başarılı bir yıl geçirdik ve güreşçiler için ödül töreni düzenledik. Bizleri yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyorum" dedi. Yılmaz, başarılı olan güreşçileri de tebrik etti.

Tören, başarılı sporculara ödül ve plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:08 Kaynak: İHA

Selçuk, Kızılcahamam, Güncel
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