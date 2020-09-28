Kızılcahamam'da Güvem bölgesine mobil karakol kuruldu - Son Dakika

Kızılcahamam'daki Güvem bölgesinde mobil karakol bugün hizmete girdi.

Güvem Mahallesi'nde jandarma karakolunun kapalı olmasından dolayı Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret ederek, ilçe ile ilgili eksikleri ileterek istişarelerde bulundu.

Görüşmeler sonucunda Güvem Mahallesi'ndeki jandarma karakolunun tadilatı yapılana kadar, mobil karakol hizmet vermeye başladı.

Kızılcahamam Güvem Bölgesinde mobil karakol bugün hizmete girdi. Mobil karakollarda ihbarlara en kısa sürede ve en doğru yoldan ulaşabilmek için navigasyon cihazı bulunuyor.

Kimlik ve araç sorgusu yapabilen, harekat merkezine eş zamanlı yer ve konum gönderebilen, adli olaylarda ve olay yerinde, vatandaşların karakola gitmesine gerek kalmadan adli evrakların düzenlenmesini sağlayan bir dizüstü bilgisayar da bulunuyor.

Araçta biri içte, ikisi ön ve arkada olmak üzere toplam 3 kamera yeralıyor. Kamera görüntülerini anlık harekat merkezine aktarabilen, hafıza kartına depolayan kamera kayıt cihazı, görüntülerin izlenebileceği 17 inçlik LCD ekranın yer alıyor.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e ilgi ve alaklarından dolayı teşekkür etti.