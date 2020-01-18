Kızılcahamam'da her sınıf bir şehit yaşatacak - Son Dakika
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Kızılcahamam'da her sınıf bir şehit yaşatacak

1 saat önce

Kızılcahamam'da İb-ni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri, yaptıkları proje ile isimleri unutulmuş şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklar.

Kızılcahamam'da her sınıf bir şehit yaşatacak, System.String[]

Kızılcahamam'da İb-ni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri, yaptıkları proje ile isimleri unutulmuş şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklar.


Kızılcahamam İb-ni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri Furkan Özbey Aydoğan, Furkan Demircan ve danışman öğretmenlerinin hazırladığı projede hiçbir okula, kuruma, caddeye isimleri verilmemiş, unutulan şehitlerimizin isimlerini sınıflarında yaşatacaklar.


Öğrenciler; "Şehitlerimizi unutmamak adını yaşatmak bizim görevimizdir. Şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmek için ve tüm öğrencilerin, öğretmenlerimizin, okulumuzu ziyarete gelen misafirlerimizin gönlünde yaşatmaya devam etmesi amacıyla isimlerini sınıflarımıza vermeye karar verdik. Bu şekilde şehitlerimize vefa borcumuzu, vicdan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak projelerinin amacını açıkladı. - ANKARA

Anadolu Lisesi, Kızılcahamam, Sina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:58 Kaynak: İHA
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