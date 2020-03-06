Kızılcahamam'da İdlib şehitleri için yürüyüş yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da İdlib şehitleri için yürüyüş yapıldı - Son Dakika

Kızılcahamam'da İdlib şehitleri için yürüyüş yapıldı

6 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Soğuksu Caddesi'nde bulunan şehit ağacında tamamlandı.

Gençler büyük bayraklar açarken, vatandaşlar ellerinde bayraklarla ve taşıdıkları pankartlarla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Zaman zaman tekbir ve salavatlar getirip dualar ederek yürüyen kalabalık arasında engelli bir vatandaşın, engelli aracında elindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldığı görüldü.

Kalabalığın gerisinde yer alan bazı araçlar ise oluşturdukları konvoyla Mehmetçiklere destek verdi. Yürüyüş Şehit Ağacında son buldu.

Yürüyüşe binlerce vatandaşın yanı sıra Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak ve protokol üyeleri de katıldı.

Yürüyüşün ardından Şehit Ağacında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve protokol üyelerince, İdlib şehitlerinin künyeleri ağaca asıldı.

Belediye Başkanı Acar, "Bugünkü yürüyüşümüzün amacı şehitlerimizi unutmadığımızı, onların yanında olduğumuzu, birlik ve beraberliğimizi göstermekti. Bunu yürüyüşümüzde göstermiş olduk." dedi.

Acar, "Şunu ifade etmek istiyorum ki şehitlerimizi unutan, şehitler tepesini unutan, anlamını bilmeyen kişilere Rabb'im fırsat vermesin." ifadesini kullandı.

Kaymakam Aksoy ise şunları kaydetti:

"Şehitler tepesi boş değil ve boş kalmayacak. Ben de ailesinde şehitleri olan bir ferdinizim. Eminim ki hepimizin ailesinde de Çanakkale'de olsun, Kurtuluş Savaşı'nda olsun, Güney Doğu'da vermiş olduğumuz şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Bizler de her Türk'ün asker doğduğu gibi birer şehit adayı olarak yetiştirildik ve evlatlarımızı yetiştiriyoruz. Ben eminimki ülkemizin ihtiyacı olduğunda buradaki her kişi şehit olmak için bir dakika düşünmeyecektir. Bugün ordumuz seferde. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Hasan Limon tarafından dua edildi.

Kızılcahamam'da İdlib şehitleri için yürüyüş yapıldı

Kızılcahamam, Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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