Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy, haber kategorisinde "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Acar ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.

Aksoy ve Acar, her birini çok başarılı bulduklarını belirttikleri fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.