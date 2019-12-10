Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy, haber kategorisinde "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Acar ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.

Aksoy ve Acar, her birini çok başarılı bulduklarını belirttikleri fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.

Anadolu Ajansı, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:53:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]