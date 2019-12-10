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Kızılcahamam'da ilçe idarecileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:46 Kaynak: AA
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aksoy, haber kategorisinde "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Acar ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.
Aksoy ve Acar, her birini çok başarılı bulduklarını belirttikleri fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.
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