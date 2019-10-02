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Kızılcahamam'da işbirliği protokolü imzalandı

37 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılcahamam Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kızılcahamam'da işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılcahamam Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Ferhat Odabaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdür Yardımcısı Gamze Altun, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Kızılcahamam Huzurevi Müdür Vekili Tuğba Avcı'nın katılımları ile Kızılcahamam Belediyesi'nde ek huzurevi binasının hizmete geçmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.


Acar, işbirliği protokolünün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Tuğba Avcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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