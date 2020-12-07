Kızılcahamam'da işyerleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini dezenfekte ediyor.

Kızılcahamam Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dezenfekte çalışmaları cadde, sokak ve mahallelerde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, pazar yeri, toplu taşıma araçları, ilçe sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de süreç boyunca aktif bir dezenfekte çalışması yürüten Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, işyerlerinde de dezenfekte çalışmaları yaptı.

Belediye daha önce berberler ve kuaförlerin dezenfekte işlemlerini de yapmıştı.

İşyerlerinin dezenfektesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkür etti.