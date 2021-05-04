Kızılcahamam'da iyilik seferberliği - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı Kızılcahamam temsilciliği tarafından Kızılcahamam'da gece-gündüz hizmet veren polis teşkilatına, sağlık personellerine, eczane çalışanlarına ve taksici esnafına çay ve tatlı ikramında bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan TÜGVA Kızılcahamam Temsilcisi Emin Asan, "Yaklaşık 1 senedir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını maalesef tüm bireyleri sosyo-kültürel ve psikolojik olarak yıprattı. Fakat en çok da bu durumun içinde olan Türk Polis Teşkilatı, sağlık çalışanları ve eczane mensupları gece-gündüz demeden riskin büyük kısmını üstlenerek evlerinden ve ailelerinden feragat ederek, bizler için mesai yapıyorlar. Bizler de onların sıkıntılarını bir nebze olsun anladığımızı göstermek adına gerekli izinler ve şartlarla beraber kendilerine çay ve tatlı ikramında bulunarak müteşekkirlerimizi sunduk.

Bu süreçte bize düşen tek vazife 'Evde Kal' çağrısına kulak vererek, vatandaşlık görevimizi yapmaktır. İnşallah bu belayı en kısa sürede hep birlikte aşacağız. Sevginin şifa olduğunu düşünenlerdeniz, Şayet güzel vatanımızı seviyorsak evde kalalım, şifada kalmak için Türkiye Gençlik Vakfı Kızılcahamam Temsilciliği olarak bizler üzerimize düşen her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Bu mücadelede emek veren tüm mensuplara verdikleri ve verecekleri hizmetlerden dolayı büyük şükran duyuyoruz. Allah, başta kendileri olmak üzere hepimizin yar ile yardımcısı olsun" dedi. - ANKARA