Kızılcahamam'da kaldırım çalışmaları
23 dakika önce
Kızılcahamam Belediyesi başlattığı kaldırım bakım onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılcahamam
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:09 Kaynak: AA
Belediyesi başlattığı kaldırım bakım onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
'ın göreve başlamasının ardından hızlandırılan parke taş döşemeleri mahalle genelinde devam ediyor.
Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 109 mahallede çalışmalar yapılıyor.
Başkan Süleyman Acar, mahallelerde ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.
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