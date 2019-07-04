Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da kaldırım çalışmaları
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Kızılcahamam'da kaldırım çalışmaları

23 dakika önce

Kızılcahamam Belediyesi başlattığı kaldırım bakım onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılcahamam'da kaldırım çalışmaları, System.String[]
Kızılcahamam Belediyesi başlattığı kaldırım bakım onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın göreve başlamasının ardından hızlandırılan parke taş döşemeleri mahalle genelinde devam ediyor.
Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 109 mahallede çalışmalar yapılıyor.
Başkan Süleyman Acar, mahallelerde ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:09 Kaynak: AA
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