Kızılcahamam'da karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da karla mücadele - Son Dakika

Kızılcahamam'da karla mücadele

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kızılcahamam'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kızılcahamam'da karla mücadele, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kızılcahamam'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Kızılcahamam Belediyesi harekete geçti.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek takip eden Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kızılcahamam ilçemizde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz yedi gün yirmi dört saat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için teyakkuz halindeyiz." dedi.

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz
Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü

Son Dakika Haberleri
17:18 Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişi salıverildi. - Son Dakika
17:18 Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı - Son Dakika
17:17 Edirne'de ürettiği mor ekmeğin siparişlerine yetişemiyor - Son Dakika
17:17 TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması - Son Dakika
17:17 İstanbul Müftülüğü, minaresiz kalan, kubbesi de fırtınadan etkilenen cami için devrede - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:18:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]