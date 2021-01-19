Kızılcahamam'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kızılcahamam ilçesinde belediye ekiplerince kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, kar yağışı sonrası belediyeye bağlı tüm saha birimlerinin cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptığını söyledi.

Özellikle hafta sonu etkili olan yağışın ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını belirten Acar, "Tüm saha ekipleri, ilçemizin 109 mahallesinde kar kürüme, temizleme ile buzlanma riski olan yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediyemize bağlı tüm saha ekipleri, 'Halka hizmet Hakk'a hizmet" anlayışıyla karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edecektir." dedi.