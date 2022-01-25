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Kızılcahamam'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kızılcahamam'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

25.01.2022 18:47
Kızılcahamam'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, ilçe merkezi ile 109 mahallede kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, zorunlu olmadıkça kimsenin trafiğe çıkmamasını isteyerek yolları açık tutmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Belediyenin tüm ekipleriyle sahada olduğunu dile getiren Acar, "Ekiplerimiz yaklaşık 84 saattir çalışmalarına devam ediyor. Sahada özveri ile çalışan ekiplerimiz, şehrimizin dört bir yanında kar yağışının ilk anından itibaren yer yer sıfırın altında 10-15 derece soğuğa rağmen çalışıyor. Bütün imkanlarımızı seferber ederek şehrimizde girilmedik cadde ve sokak bırakmadan çalışacağız." dedi.

Ekiplerin karla mücadele ederken sokak hayvanlarını da unutmadığını ifade eden Acar, ilçenin muhtelif noktalarına yem ve mama bıraktıklarını kaydetti.

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Süleyman Acar, Kızılcahamam, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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