Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri

27 dakika önce

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yaptı.

Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yaptı.

Belediye ekipleri, Kızılcahamam Yaşlı Bakım ve Huzurevi, ana hizmet binaları ve camilerin de aralarında bulunduğu kapalı alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Dünyada hızla yayılan koronavirüsüne karşı ilçemizde gerekli tedbirleri alıyoruz. İlçemizde yürütülen çalışmalar Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Huzurevi, kamu kurum ve camilerimizde öncelikli başladı. Halkımızın tedbirlere duyarlılığı önlemler için olumlu bir ortam oluşturuyor. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak

Son Dakika Haberleri
16:43 Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
16:42 ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV
16:42 Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon
16:42 Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı
16:42 Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]