Kızılcahamam'da küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kızılcahamam'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı şüphesiyle 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre 9 Mayıs'ta Ankara İl Jandarma Komutanlığına, bir vatandaşa ait 25 küçükbaş hayvanın çalındığına dair ihbar yapıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.T. ve B.N. isimli şüphelilerin, hayvanları çalarak Sincan Saraycık Mahallesindeki R.T'ye ait ahıra götürdüklerini tespit etti.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon yapan jandarma ekipleri, şüpheliler M.T, B.N. ve R.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem devam ederken, R.T'nin ahırında yapılan aramada bulunan 10 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.