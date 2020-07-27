Kızılcahamam'da kurbanlık pazarı yenilendi - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kurbanlık satışları, belediye tarafından yenilenerek hizmete alınan alanda yapılıyor.

Kızılcahamam Sanayi Sitesi Mezbaha mevkisinde, Kızılcahamam Belediyesi tarafından oluşturulan alana kurbanlık pazarı kuruldu.

Hayvan sahiplerinin büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını sergileyebileceği ve koruyacağı alanlar, belediye tarafından yapılan çalışmalarla genişletildi.

Pazar yeri girişlerinde zabıta ekipleri ve veteriner hekim gözetiminde kontroller yapılarak, kurban vasıflarına uygun olan hayvanların satışına müsaade ediliyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tüm tedbirleri aldıklarını ve kurban pazarı için gerekli gereksinimlerini karşıladıklarını bildirdi.

Vatandaşlarla kurbanlık pazarında bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını aktaran Acar, "Vatandaşlarımız yeni kurban pazarı alan genişletme çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi." ifadesini kullandı.

Acar'a pazar yerindeki incelemelerinde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Belediye Meclisi Üyesi Ali İhsan Çalıkıranoğlu eşlik etti.